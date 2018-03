Zweden is een prinses rijker

De Zweedse prinses Madeleine heeft in de nacht van donderdag op vrijdag haar derde kind ter wereld gebracht, meteen het zevende kleinkind van koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia. Dit heeft het Paleis vrijdag meegedeeld.

Het gaat om een prinses die om 0.41 uur ter wereld kwam, en die gezond is. Vader Christopher O’Neill was net als bij de geboorte van Leonore (4) en Nicolas (2) aanwezig.

“Wij verheugen ons omtrent de aanwas van onze familie”, zei O’Neill. Zus en broer verlangden er reeds naar hun zusje te zien.

In geen enkel Europees koningshuis zijn er zo veel nakomelingen als bij het Zweedse. Voor het koningspaar is het al het zevende kleinkind. Het oudste, prinses Estelle, werd vorige maand zes jaar. Dat de pasgeborene ooit de troon bestijgt, is zo goed als uitgesloten. De prinses is de tiende in lijn daarvoor.