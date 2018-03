Afscheidsreceptie Roger Vanden Stock: “Hoop dat mijn opvolger het niet zo moeilijk zal hebben als ik”

Zondag wordt Roger Vanden Stock na 22 jaar officieel uitgezwaaid als vijfde voorzitter van Anderlecht. Meteen het einde van twee generaties Vanden Stock, zijn vader Constant was van 1971 tot 1996 president van RSCA. Vandaag kreeg hij al een afscheidsreceptie.

Zondag zal Roger Vanden Stock voor de laatste keer als voorzitter van RSC Anderlecht in de tribune plaatsnemen voor de competitiewedstrijd tegen Antwerp. Zo komt er een einde aan twee generaties Vanden Stock in het Astridpark, met vader Constant die de club sinds 1971 leidde en zoon Roger die in 1996 overnam. “Ik ben heel fier op mijn 22 jaar als voorzitter”, verklaarde Roger Vanden Stock vrijdag op een afscheidsreceptie in het RSCA-stadion. Ondernemer Marc Coucke volgt hem op.

“Ik hoop dat mijn opvolger het niet zo moeilijk zal hebben als ik in het begin van mijn carrière”, blikte het feestvarken terug. “Ik heb wel vier jaar moeten wachten op de eerste titel, met veel financiële risico’s tot gevolg, maar dat is gelukt. Ik ben fier om een monument als mijn vader te hebben opgevolgd met elk jaar Europees voetbal en tien titels. Dikwijls geraakten we ook ver in Europa. Ik denk dat ik mijn taak heb vervuld. We hebben iets bereikt wat heel weinigen nog zullen kunnen bereiken in de toekomst. Momenteel staan we pas tweede, maar dat is nog geen ramp. Ik verwacht dat we Brugge nog veel schrik gaan aanjagen in deze play-offs en dat we nog meedoen voor de titel. (mijmerend) Dat zou wel mijn elfde titel zijn…

“Ik voel me nog goed op mijn 75ste. Het is emotioneel maar ik wist dat deze tijd zou komen. Hopelijk heeft Coucke evenveel succes als de familie Vanden Stock. Ik wens hem veel succes met mijn club. Ik wens Coucke een titel toe één keer om de twee jaar, zoals de familie Vanden stock, en dat hij kan blijven meedoen in Europa. De nieuwe voorzitter zal wel meer met de pers praten. Of dichter bij de pers staan.”

“Hoop dat Van Holsbeeck afscheid krijgt dat hij verdient’

“Het waren bewogen weken: met nerveuze spelers, een trainer die niet wist waar het naartoe gaat, aandeelhouders die moesten tevreden worden houden, het bestuur met een nieuwe stijl,... Maandag trek ik voor een maand weg met de familie, zonder voetbal. Om te rusten. Ik weet nog niet hoe hard ik het zal missen. Herman Van Holsbeeck heeft altijd gezegd dat hij weggaat als de voorzitter weggaat, maar hij kan nog nodig zijn voor de club. Ik hoop dat hij een afscheid krijgt dat hij verdient. Ik heb ook al afscheid genomen van het personeel vanmorgen. Dat was ook al emotioneel...Ik moet ze bedanken voor al hun werk.”

“Ik heb altijd tranen altijd in mijn ogen, maar na 42 jaar afscheid nemen is emotioneel. Het gevoel van iets te verliezen. Maar ik voel toch ook respect. Ook van de pers. Alle enkele jaren dacht ik aan een afscheid, nu zondag is dan toch de laatste match als voorzitter, daarna word ik supporter. Want ik blijf geloven in mijn club.”

Zondag, met de komst van Antwerp op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League, zwaait Vanden Stock uit. "Dat de Anderlecht-fans me voor mijn laatste partij in de bloemetjes zullen zetten, zal me zeker raken. Met het ouder worden laat ik mijn emoties meer de vrije loop.”

