De ontmoeting van de grote verzoening? Deze verwijten slingerden Donald Trump en Kim Jong-un de voorbije jaren over en weer

De kogel is door de kerk. Voor het eerst in de geschiedenis zullen de zittende Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider met elkaar aan tafel gaan zitten. Dat die historische ontmoeting plaatsvindt tussen Donald Trump en Kim Jong-un, is des te verbazender: de twee spraken in het verleden namelijk niet altijd even lovend over elkaar. Het verhaal van een ontdooiende haat-haatverhouding in enkele opmerkelijke quotes.

Historisch: Kim Jong-un en Trump gaan elkaar binnenkort ontmoeten

Na maanden van oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten kwam donderdag een verrassende melding. Kim Jong-un had Donald Trump uitgenodigd voor een ontmoeting, zodat ze samen het Noord-Koreaanse kernprogramma konden bespreken. Even later was er nog meer verbazing toen Trump de uitnodiging ook aanvaardde.

De twee waren in het verleden niet meteen de beste vrienden. Een overzichtje:

7 mei 2014: “Laatste plek op aarde waar ik naartoe wil”

“Gekke Dennis Rodman (de bekende Amerikaanse ex-basketter die goede banden heeft met Kim Jong-un, nvdr.) zegt dat ik met hem naar Noord-Korea wil gaan. Niet geïnteresseerd. De laatste plek op aarde waar ik naartoe wil.”

Dat tweette Donald Trump meer dan een jaar nadat Dennis Rodman Noord-Korea had bezocht en samen met Kim Jong-un een basketbalmatch had bijgewoond.

Voormalig NBA-ster Dennis Rodman (rechts) naast Kim Jong-un. Foto: AFP

16 september 2015: “Die maniak die daar zit”

“En niemand heeft het ooit over Noord-Korea, waar die maniak zit die ook nog eens nucleaire wapens heeft. We zouden beter wat meer nadenken over hoe we Noord-Korea - en enkele andere plaatsen moeten aanpakken. Maar vooral Noord-Korea.”

Donald Trump tijdens een Republikeins presidentieel debat.

10 februari 2016: “Iemand die je niet mag onderschatten”

“Ik zou China dwingen om die vent te laten verdwijnen, op welke manier ook. En snel. Hij is gewoon een slecht persoon, iemand die je niet mag onderschatten. Elke jonge gast die kan overnemen van zijn vader met al die generaals die uit zijn op zijn positie, is iemand die je echt niet mag onderschatten.”

Donald Trump als gast in het tv-programma ‘CBS This Morning’ tijdens zijn presidentiële campagne.

3 juli 2017: “Heeft die kerel niets beters te doen met zijn leven?”

“Noord-Korea heeft nog maar eens een raket afgevuurd. Heeft die kerel echt niets beters te doen met zijn leven?”

Donald Trump in een tweet.

Foto: ap

8 augustus 2017: “Vuur en furie”

“Noord-Korea uit best geen bedreigingen meer ten opzichte van de Verenigde Staten. Anders zullen we hen onderdompelen in vuur en furie zoals de wereld nog nooit gezien heeft.”

Donald Trump tegen journalisten in zijn golfclub in Bedminster (New Jersey) tijdens een werkvakantie.

16 augustus 2017: “Een heel wijs besluit”

“Kim Jong-un van Noord-Korea heeft een heel wijs en rationeel besluit genomen. Het alternatief zou catastrofaal en onaanvaardbaar geweest zijn.”

Donald Trump in een tweet, na de beslissing van Kim Jong-un om geen raketten af te vuren op het Amerikaanse territorium Guam.

LEES OOK. Eén jaar Trump in het Witte Huis: de man die de normen voorgoed verlegde met een ongeziene stijl

Foto: AFP

19 september 2017: “Raketman”

“De Verenigde Staten zijn ongelooflijk sterk én geduldig. Maar als we gedwongen worden om onszelf of onze bondgenoten te verdedigen, dan hebben we geen keuze en zullen we Noord-Korea volledig vernietigen. Raketman is op een zelfmoordmissie voor zichzelf en zijn regime.”

Donald Trump in zijn eerste toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

22 september 2017: “Ik zal die geesteszieke temmen”

“Een bange hond blaft luider. Hij (Trump, nvdr.) is niet in staat om een land te leiden. Hij is een schurk, een gangster die liever met vuur speelt dan aan politiek te doen. Trump zal sowieso resultaten onder ogen zien die hij nooit durfde te verwachten. Ik zal zonder twijfel die mentaal ontspoorde Amerikaanse geesteszieke temmen. Met vuur.”

Kim Jong-un antwoordt op het dreigement van president Trump.

22 september 2017: ‘Duidelijk een gek”

“Kim Jong-un van Noord-Korea is duidelijk een gek die het niet erg vindt om zijn volk uit te hongeren of te doden. Hij zal worden getest zoals nooit tevoren.”

Donald Trump op Twitter, enkele uren na het statement van de Noord-Koreaanse dictator.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 september 2017

11 november 2017: “Ik probeer zo hard om zijn vriend te zijn”

“Waarom probeert Kim Jong-un me te beledigen door me oud te noemen, terwijl ik nooit over hem zou zeggen dat hij klein en dik is. Ach… Ik probeer zo hard om zijn vriend te zijn en misschien zal dat op een dag ook wel lukken.”

Donald Trump op Twitter nadat het regime in Pyongyang hem een “oude gek” had genoemd.

15 november 2017: “Trump ter dood veroordeeld”

“De ergste misdaad, waarvoor Trump nooit genade zal krijgen, is dat hij het gewaagd heeft de waardigheid van het opperste leiderschap op een verderfelijke manier schade toe te brengen. Hij moet weten dat hij voor het Koreaanse volk slechts een afschuwelijke, ter dood veroordeelde, misdadiger is.”

Citaat uit de Noord-Koreaanse krant Rodong Sinmu als reactie op de tweet van Donald Trump van enkele dagen eerder.

Tijdens de Oylmpische Winterspelen van afgelopen februari was er al de handdruk tussen twee lookalikes van Kim Jong-un en Donald Trump. Binnenkort volgen de echte versies. Foto: EPA-EFE

1 januari 2018: “Ik heb een rode knop op mijn bureau”

“Het is geen bedreiging, maar de realiteit als ik zeg dat er een rode knop (verwijzing naar het nucleaire arsenaal, nvdr.) op de bureau in mijn kantoor staat. Heel de Verenigde Staten bevindt zich binnen mijn bereik.”

Kim Jong-un tijdens zijn jaarlijkse speech op nieuwjaarsdag.

2 januari 2018: “Mijn knop is veel groter”

“De Noord-Koreaanse leider heeft verklaard dat hij een rode knop op zijn bureau heeft staan. Wil iemand uit zijn verwaarloosd en uitgehongerd regime hem alstublieft informeren dat ik ook een rode knop heb, en dat die veel groter en krachtiger is dan de zijne. En dat mijn knop ook echt werkt.”

Donald Trump in een tweet.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 januari 2018

11 januari 2018: “Een heel goede relatie”

“Ik heb waarschijnlijk een heel goede relatie met Kim Jong-un.”

Donald Trump in een interview met The Wall Street Journal.

25 februari 2018: ‘Bereid om gesprekken op te starten”

“President Moon stelde dat er dringend gesprekken moeten komen tussen Noord-Korea en de VS. Noord-Korea heeft laten weten daartoe bereid te zijn.”

Kim Eui-kyeom, woordvoerder van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

26 februari 2018: “Wij willen ook praten.”

“Wij willen ook praten… Maar alleen onder de juiste omstandigheden. Anders praten we niet.”

Donald Trump tegen enkele Amerikaanse gouverneurs in het Witte Huis.

6 maart 2018: “Bereidheid tot afbouwen nucleaire programma”

“Noord-Korea heeft duidelijk gesteld dat ze bereid zijn om hun nucleaire programma af te bouwen. Het land maakte duidelijk dat het geen reden had om de wapens te houden als de militaire dreiging uitgeschakeld werd, als de veiligheid gegarandeerd werd.”

Foto: AFP

Een statement van Zuid-Koreaanse diplomaten die Kim Jong-un ontmoet hadden.

8 maart 2018: “Ontmoeting gepland”

“Kim Jong-un sprak over een afbouw van zijn nucleair programma, niet alleen een bevriezing. Er werden ook geen raketten meer getest door Noord-Korea onlangs. Er wordt geweldige vooruitgang geboekt, maar de sancties blijven van kracht totdat er een overeenkomst is. Een ontmoeting wordt gepland.”

Donald Trump in een tweet als reactie op de “uitnodiging” van Noord-Korea.