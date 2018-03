Noodoproepen vrijgegeven van tijdens schietpartij Florida: “Doe alsof je dood bent”

De lokale politie heeft enkele noodoproepen vrijgegeven die binnenkwamen tijdens de schietpartij op een school in Parkland, Florida, waar een ex-leerling 17 mensen doodschoot. “Doe alsof je dood bent”, hoor je een ongeruste moeder onder meer zeggen tegen haar dochter.

Toen Nikolas Cruz op 14 februari een bloedbad aanrichtte in de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, kreeg de politie van Broward County een hoop oproepen binnen via het noodnummer 911. Een groot deel daarvan kwamen van bezorgde ouders die in contact stonden met hun ouders, blijkt uit fragmenten die vrijgegeven zijn door de politie en door CNN online geplaatst zijn.

In één ervan hoor je bijvoorbeeld iemand de politie bellen terwijl naast die persoon een moeder contact heeft met haar dochter in de school. “Doe alsof je dood bent”, hoor je haar zeggen tegen haar dochter. “Als hij schiet, doe alsof je dood bent.” De agente stelt de beller gerust: “We hebben nog al telefoon gehad, er zijn al agenten ter plaatse.”

“Mijn dochter sms’te me net”, zegt een andere moeder. “Ze zegt dat er een actieve schutter is. Ze verstopt zich achter een bureau, maar de schoten waren dichtbij haar.” De agente aan de telefoon blijft erg rustig en houdt de vrouw aan de lijn tot ze zekerheid heeft over de veiligheid van haar dochter.

“Mijn zoon heeft net gebeld”, klinkt het bij iemand anders. “Er wordt geschoten in zijn school.” “Er zijn meerdere agenten en brandweermannen onderweg”, wordt ze gerustgesteld.

Een andere moeder kreeg telefoon van haar zoon en belde meteen naar 911. “Waar is uw zoon in de school, mevrouw? In welk lokaal?”, vraagt de telefoniste haar. “Hij zit in een wiskundeklas. Hij zit daar vast, zegt hij.”

Ook van in de school belden leerlingen. “Iemand is aan het schieten in mijn school”, klinkt het. “Ik versta je niet”, is het antwoord. “Ben je zelf in de school? Wordt er geschoten?”

