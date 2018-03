Geweld Syrië: tweede hulpkonvooi aangekomen in Oost-Ghouta

Een tweede hulpkonvooi van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) is vrijdag aangekomen in de belegerde oppositie-enclave Oost-Ghouta, nabij de Syrische hoofdstad Damascus. De voorbije weken lag het gebied, waar de oppositie sterk staat, zwaar onder regeringsvuur. Het ICRC meldde het nieuws zelf op Twitter. Artsen zonder Grenzen meldt vrijdag dat zij medisch materiaal konden bezorgen in de enclave. De ngo heeft het over een “vreselijke medische ramp”.

Het konvooi bestaat uit 13 vrachtwagens, die 2.400 voedselpakketten aan boord hebben. De omstandigheden waarin de bevolking van het gebied, honderdduizenden mensen, moeten leven zijn erg zwaar, aldus de Verenigde Naties en het Rode Kruis. Er zijn berichten over honger en een tekort aan medicijnen. Medicijnen werden vrijdag echter niet geleverd. De VN en het Rode Kruis slaagden er maandag al in kleine hoeveelheden hulp te leveren.

Artsen zonder Grenzen kreeg dus wel medisch materiaal ter plaatse. “Dat materiaal is bijzonder beperkt, de medische infrastructuren zijn getroffen door bombardementen en artilleriegeschut, en het medisch personeel is aan het einde van zijn krachten”, aldus de ngo in een communiqué.

Hulp die bij de eerste levering, maandag, niet ter plaatse raakte door bombardementen, wordt vrijdag bezorgd. Donderdag was er ook nog een poging om de hulp te bezorgen, maar het konvooi geraakte niet tot in Oost-Ghouta. Een woordvoerder van het ICRC toonde zich vrijdag wel optimistisch over de mogelijkheden om een groter konvooi te sturen, met medisch materiaal, in de loop van volgende week.