Tientallen tassen met potgrond en groeiversnellers uit kanaal gehaald

Schoten - In het Albertkanaal in Schoten zijn vrijdagochtend tientallen boodschappen- en sporttassen komen bovendrijven. De brandweer haalde ze uit het water.

De meeste tassen kwam bovendrijven ter hoogte van de Hoogmolenbrug. Het is voorlopig onduidelijk waar ze vandaan komen. Volgens getuigen bevat een deel ervan vuilniszakken met potgrond, en een ander deel bidons met een product dat de groei van planten moet versnellen.

De mogelijkheid bestaat dat het om afvalproducten van een cannabisplantage gaat, maar daar kan de politie voorlopig geen uitspraken over doen. “Verder onderzoek zal daar duidelijkheid over moeten verschaffen”, klinkt het bij de politie van Schoten. “Ook waar de zakken in het water zijn gelaten is niet zeker, want ze kunnen met de stroming zijn meegevoerd.”