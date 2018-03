Delhaize en Colruyt nemen maatregelen na vleesschandaal: “Overwegen juridische stappen”

Delhaize zet de samenwerking met de hele slachthuisgroep Verbist stop, Colruyt schort de samenwerking op en overweegt juridische stappen. Carrefour schort op zijn beurt de samenwerking met slachthuis Adriaens op. Dat werd beslist nadat in een vestiging van de slachthuisgroep in Bastenaken ernstige inbreuken waren vastgesteld. “Deze vaststellingen hebben geleid tot een volledige en onherstelbare vertrouwensbreuk”, aldus Delhaize in een mededeling.

DELHAIZE

“De vastgestelde wanpraktijken zijn absoluut onaanvaardbaar voor Delhaize en hebben het vertrouwen in alle ondernemingen van de Veviba Groep op een onherstelbare manier geschonden. Delhaize maakt geen enkel compromis inzake voedselveiligheid en duldt dan ook geen enkele inbreuk hierop”, klinkt het.

Concreet betekent de beslissing dat Delhaize de samenwerking met Veviba in Bastenaken, Adriaens in Velzeke en Lanciers in Rochefort stopzet. Met het slachthuis in Izegem van dezelfde groep werkte Delhaize sinds vorig jaar al niet meer samen, nadat daar wantoestanden aan het licht waren gekomen.

De producten die Delhaize preventief al uit de rekken heeft gehaald, zullen niet meer verkocht worden. Het bedrijf is afspraken aan het maken met alternatieve leveranciers om de aanvoer van rundvlees in de winkels zo goed als mogelijk te verzekeren. Delhaize zegt te zullen blijven kiezen voor Belgische producten.

Delhaize zegt ook juridische stappen te zullen zetten. “Dat is momenteel niet onze prioriteit, maar we gaan inderdaad juridische stappen nemen”, aldus een woordvoerder. Wat dat zal worden, is nog niet duidelijk.

COLRUYT GROUP

Hetzelfde verhaal weerklinkt bij Colruyt Group. “We hebben vrijdagochtend de beslissing genomen om de samenwerking met de voltallige groep Verbist op te schorten. Dat houdt in dat we geen nieuwe bestellingen meer plaatsen bij de verschillende slachthuizen van groep Verbist.

“Wij beseffen dat deze beslissing een grote impact heeft. We gaan er ons maximaal op organiseren om ervoor te zorgen dat onze klanten steeds een voldoende ruim assortiment rundvlees kunnen terugvinden in onze winkels. We kunnen dat realiseren omwille van de lopende samenwerkingen met andere leveranciers en omwille van ons eigen vleesverwerkend bedrijf. We zijn ons ook bewust van de impact op de veetelers en bekijken hoe we samen met andere stakeholders naar oplossingen kunnen zoeken. Gebeurtenissen zoals deze schaden onze reputatie, en die van de hele keten. We overwegen daarom verdere juridische stappen te nemen.”

“Daarnaast willen we vooral onze klanten geruststellen. Vandaag ligt er geen enkel product meer in onze rekken dat via de versnijzaal of diepvrieszaal van Veviba in Bastenaken is gepasseerd. Wij lieten donderdag al alle producten, een tiental rundsbereidingen, uit de rekken van de betrokken Colruyt-, OKay- en Bio-Planet-winkels halen.”

CARREFOUR

“Carrefour schort de samenwerking met slachthuis Adriaens tijdelijk op omdat er een onderzoek loopt.” Dat heeft Carrefourwoordvoerder Baptiste van Outryve aan Belga gezegd. “We willen geen twijfel bij de consument laten ontstaan over de kwaliteit van de producten die we aanbieden.”

De winkelketen wijst er op dat het “niet betrokken is bij het vleesschandaal bij het vleesverwerkende bedrijf Veviba in Bastenaken, omdat Carrefour van dat bedrijf geen vlees afneemt.” De warenhuisgroep benadrukt dat “de kwaliteit van haar vlees steeds is gegarandeerd, doordat Carrefour haar dieren steeds zelf aanleverde en vlees niet door de groep Verbist liet verwerken”.

Het slachthuis werd ook meermaals per week onaangekondigd gecontroleerd door een extern aangestelde controle-instantie, voegt van Outryve daar nog aan toe. “Rekening houdende met het onderzoek dat momenteel bij de groep Verbist loopt en om geen twijfel over de onberispelijke kwaliteit bij haar klanten te creëren, schort Carrefour de samenwerking met het slachthuis in Velzeke tot nader order op”.

Geen indicaties van gevaar voor volksgezondheid

Er zijn voorlopig geen indicaties dat de vleesfraude bij het bedrijf Veviba in Bastenaken gevaar vormt voor de volksgezondheid. Dat hebben minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister voor Landbouw Denis Ducarme gezegd na de ministerraad.

Uit de permanente monitoring van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV) blijkt dat er onder de bevolking geen significante stijging is van het aantal besmettingen dat gelieerd is aan voedsel.

Het FAVV analyseert nog wel of er besmetting is in het vlees dat bij Veviba in beslag is genomen. Maandag geven de ministers De Block en Ducarme meer uitleg in de Kamercommissie Volksgezondheid.

Invriesdatum vervalst

Ducarme en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) trokken eerder deze week de erkenning in van het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken. Bij een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels. Zo zou de vermelde invriesdatum van het vlees vervalst zijn.

Undercoverbeelden Animal Rights

Het is niet de eerste keer dat de groep Verbist in opspraak komt. De groep baat ook het slachthuis in Izegem uit waar dierenrechtenorganisatie Animal Rights vorig jaar undercoverbeelden maakte. Daarop was te zien hoe runderen zwaar mishandeld werden. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet het bedrijf toen een tijdje sluiten.

Opgelet: onderstaande video bevat schokkende beelden