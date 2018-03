Vrouwenraad “keiblij” dat Voetbalbond samenwerking met Damso stopt

Het WK-lied van Damso is afgevoerd Foto: if

Brussel - De Vrouwenraad heeft vrijdagochtend tevreden gereageerd op het nieuws dat de Belgische Voetbalbond niet langer met de Brusselse rapper Damso samenwerkt. “We zijn blij dat we een breed maatschappelijk debat rond seksisme op gang hebben gebracht”, zegt voorzitster Magda De Meyer. Ook staatssecretaris Zuhal Demir reageert goedkeurend op de beslissing.

Magda De Meyer van de Vrouwenraad. Foto: if

LEES OOK. Geen WK-lied: Voetbalbond zet samenwerking met omstreden rapper Damso stop

Er was de voorbije dagen heel wat hetze ontstaan over de keuze voor Damso om het WK-lied voor de Rode Duivels te schrijven. Het was de Vrouwenraad die eiste dat de samenwerking werd stopgezet wegens de expliciete teksten van de rapper. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste uiteindelijk donderdagnacht de samenwerking met de rapper stop te zetten.

“Voetbalbond dacht: ‘Die wijven moeten geen complimenten maken’”

De Vrouwenraad reageert vrijdagochtend “keiblij”. “We zijn uiteraard tevreden dat we een breed maatschappelijk debat rond seksisme op gang hebben gebracht en dat ons standpunt breed maatschappelijk gedragen werd”, aldus Magda De Meyer.

“Verschillende sponsors namen onze klachten al van meet af aan serieus. Maar de Voetbalbond dacht: ‘Die wijven moeten geen complimenten maken’. Of dat was alleszins de stijl van de reacties. Dan wilden ze ook nog eens natrappen, alsof wij alleen maar een graantje wilden meepikken van hun publiciteit. Kinderachtig, dat was het.”

LEES OOK. (N+) “De keuze voor Damso getuigt niet zozeer van seksisme. Wel van ernstige wereldvreemdheid”

Damso Foto: BELGA_HANDOUT

“Typerend dat vrouw het voortouw neemt”

Maar, zegt De Meyer, “wij willen niet rancuneus zijn. We zijn blij dat onze kritiek zo’n brede, maatschappelijke discussie op gang heeft getrokken en dat er een heel groot draagvlak bleek te zijn voor wat wij zeiden. Fijn ook dat een vrouwelijke CEO (Dominique Leroy van Proximus, red.) de doorslag heeft gegeven. Het is wel typerend dat een vrouw het voortouw neemt.”

“Deze zaak heeft onze analyse van de Voetbalbond bevestigd: de organisatie wordt aangestuurd door een raad van bestuur waar aandacht voor gendergelijkheid ver te zoeken is. Het wordt hoog tijd dat die raad de maatschappij gaat representeren, zodat ze in de toekomst wel rekening houdt met gevoeligheden als deze.”

Demir: “Grote overwinning”

Ook staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) reageert tevreden. ‘Ik heb van in het begin gezegd dat ik zijn teksten zeer vrouwonvriendelijk vind en dat ik me niet kan voorstellen dat de Rode Duivels hun merk aan zo’n rapper willen koppelen’, zegt ze aan de VRT. ‘Ik denk dus dat dit een grote overwinning is voor gelijke kansen.’

LEES OOK. Geen WK-lied dit jaar: herinnert u zich nog de Rode Duivels-songs van de vorige edities?

Damso postte vanmorgen zelf een video met de Belgische vlag op de achtergrond en een lied. Het is niet duidelijk of het om het WK-lied of een deel van het WK-lied gaat. ‘We doen alles van tevoren, omdat er geen herhaling is. Alles kan stoppen... Want wie zijn we echt wanneer we niet echt zijn. Niemand heeft er ooit van gedroomd om geboren te worden...’, zijn enkele fragmenten uit het nummer.