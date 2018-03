Christina verdween vier jaar geleden spoorloos na een feestje. Nu hebben speurders haar lichaam gevonden

Bijna vier jaar lang hebben familie en vrienden naar haar gezocht. Vier jaar lang hebben ze gewacht op antwoorden. Nu hebben ze die eindelijk gekregen. Speurders hebben het lichaam van de vermiste Christina Morris (23) gevonden in het plaatsje Anna, in de Amerikaanse staat Texas.

Christina Morris (23) werd eind augustus 2014 als vermist opgegeven nadat ze niet was thuisgekomen van een feestje. Zij werd het laatst gezien in het bijzijn van een kennis, Enrique Arochi (27).

Na het feestje had hij haar gezegd dat hij met haar zou meewandelen naar haar wagen, die in een parkeergarage van een shoppingcenter iets verderop stond. Maar op de bewakingsbeelden was te zien dat Morris de parkeergarage nooit met haar eigen wagen zou verlaten.

Ontvoering

Speurders gingen daardoor al snel uit van een ontvoering. Hoofdverdachte: Enrique Arochi. De jongeman werd meteen binnengebracht voor verhoor, maar ontkende elke betrokkenheid.

Toch vonden de onderzoekers niet veel later bewijzen die volgens hen ontegensprekelijk zijn schuld aantoonden. In de koffer van zijn wagen werd het DNA van de vermiste Christina Morris gevonden. In 2016 werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor haar ontvoering. Zelf is hij de feiten altijd blijven ontkennen.

Lichaam gevonden

Daardoor zijn haar familie en vrienden altijd met veel vragen blijven zitten. Waar was de jonge vrouw naartoe? Was ze nog in leven of niet? De zoektocht naar de waarheid hebben ze nooit opgegeven.

En nu hebben ze eindelijk antwoorden gekregen. Constructiewerkers hebben woensdag immers een lichaam gevonden in een gebied in het Amerikaanse plaatsje Anna, waar nu huizen gebouwd worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de beenderen wel degelijk van Christina Morris zijn.

“De overblijfselen zijn onderzocht en geïdentificeerd”, zei politiecommissaris Gregory Rushin dinsdag tijdens een persconferentie. “Na een lange zoektocht kunnen we het lichaam van Christina teruggeven aan haar familie. Misschien kunnen zij nu een vorm van rust vinden.”

“Moeilijkste dag van mijn leven”

De moeder van Christina, Jonni Hare, heeft inmiddels de politie en alle vrijwilligers bedankt voor hun hulp tijdens de jarenlange zoektocht naar hun dochter.

“Dit is de moeilijkste dag van mijn leven”, zei ze. “Maar ik weet dat onze dochter nu op een betere plaats is. Ik weet dat ze in de hemel is. Ik weet dat ze trots is op ons omdat we de zoektocht nooit opgegeven hebben. Ik weet dat ze nu aan het glimlachen is.”