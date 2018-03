Hoe loopt de spannende promotiestrijd af? "Beerschot zal alle passie en truken van Brys nodig hebben tegen Cercle"

Beerschot Wilrijk verdedigt zaterdagavond (20u) in het Jan Breydelstadion tegen Cercle Brugge zijn 1-0 zege uit de heenwedstrijd in de return van de finale van de Proximus League. De winnaar promoveert komend seizoen naar de hoogste afdeling, de verliezer treedt vanaf eind maart aan in Play-off 2. Kenner Dave Peters beantwoordt samen met onze clubwatchers Gert Gysen en Frank Buysse de vragen van onze lezers over het promotiedebat met voetbaljournalist Michaël Van Damme als moderator!

Na de 1-0 in de heenwedstrijd eigende Beerschot-Wilrijk zich de favorietenrol toe voor promotie, maar zover is het nog lang niet. Volgens ons panel variëren de kansen van 50-50 tot 70-30 voor Cercle.

"Zo'n wedstrijd win je met hart en ziel. Cercle speculeerde vorige keer op de organisatie maar heeft genoeg klasse in huis en zal geprikkeld zijn om voor eigen volk beter te doen. Vercauteren zal ook andere keuzes maken."



"De passie en zenuwachtigheid bij de Antwerpenaars zou wel eens in hun nadeel kunnen uitdraaien. Vlak voor de heenwedstrijd waren er nog Beerschot-spelers aan het huilen, hé. Bovendien zijn er heel wat geblesseerden, dus de club zal alle truken van coach marc Brys kunnen gebruiken. "Als Cercle uit zijn powerplay niet meteen kan scoren en beerschot het eerste halfuur doorkomt, kan het nog alle kanten uit."

De situatie

Op een zinderend Kiel haalde Beerschot het vorig weekend met 1-0, dankzij een doelpunt van Euloge Placca. De thuisploeg nam vrede met die nipte zege, want ze speelden in de tweede helft nog ruim een halfuur met een man minder na de uitsluiting van sterkhouder Alexander Maes. De Geschillencommissie zette hem één speeldag aan de kant, waardoor de middenvelder er zaterdag in West-Vlaanderen niet bij is. Zijn collega Tom Van Hyfte is dan weer twijfelachtig met een schouderblessure.

Promotie naar de hoogste afdeling zou voor de fusieclub een absolute stunt zijn, want dan zouden ze voor het vijfde jaar op rij kampioen spelen. In 2013 ging de club na de fusie tussen KFCO Wilrijk en het failliete Beerschot AC in eerste provinciale Antwerpen aan de slag. Cercle zit sinds 2015 opnieuw in tweede klasse en kreeg nadien al snel het water tot aan de lippen. Met behulp van een huurlingenleger dat naar West-Vlaanderen kwam als gevolg van de overname door AS Monaco, enkele geslaagde transfers en de tactische finesse van coach Franky Vercauteren wordt er dit seizoen plots om de titel gespeeld.