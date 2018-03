De Crem maakt bikkelharde analyse van zijn eigen CD&V: “We geven geen antwoorden”

Pieter De Crem heeft tijdens een avond met denktank Libera een bijzonder harde analyse gemaakt van zijn eigen partij CD&V en haar rol in de huidige regering, die hij een “valkuilcoalitie” noemt. “Wij geven niet de antwoorden waar mensen op zitten te wachten”, zei hij onder meer, meldt de Vlaamsgezinde site Doorbraak.be.

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) heeft straffe uitspraken nooit geschuwd en lijkt daar in de maanden voor de verkiezingen niets aan te veranderen. Dat bleek tijdens een avond met denktank Libera, waar de Aalterse burgemeester ongezouten zijn mening gaf over zijn partij en de huidige regering.

“Er is metaalmoeheid”, zei hij bijvoorbeeld over de huidige regering. Daarmee doelt hij op de regeerperiode van vijf jaar, die vroeger vier jaar duurde maar verlengd werd door het samenvallen van de regionale en federale verkiezingen. “Er zit sleet op bij de regering, dat voel je. In the old days zouden we nu al volop in de verkiezingscampagne zitten.”

Oppositiepartij

CD&V zit in alle regeringen, maar heeft zich de eerste negen tot twaalf maanden van de “valkuilcoalitie” - zoals De Crem ze noemt - opgesteld als een oppositiepartij. “Het heeft ons kiezerspubliek compleet verward”, klinkt het. “Een volkspartij zet de lijnen uit. Maar in plaats van de meerderheidsagenda te volgen, wekken we nu de indruk de minderheidsagenda te volgen. Het discours van CD&V staat haaks op dat van een volkspartij en het linkse imago komt hard aan bij onze brede basis van ondernemers, zelfstandigen en gezinnen.”

Veel goeds verwacht De Crem niet voor de komende maanden. “De dalende lijn zal voortgezet worden”, zegt hij. “Want wij geven niet de antwoorden waar mensen op zitten te wachten.” Ook van SP.A en Open VLD zegt hij weinig te verwachten. Een alternatief voor zijn eigen partij zijn ze niet, benadrukt hij.