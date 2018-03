Glabbeek - In Glabbeek in Vlaams-Brabant probeert de brandweer een arbeider uit een chapemachine te bevrijden. De man verkeert niet in levensgevaar.

Het incident gebeurde vrijdagvoormiddag in de Grotestraat in Glabbeek. De arbeider zou in een mangat gekropen zijn omdat er iets vast zat. Vervolgens raakte hij met zijn voet vast te zitten. De man is bij bewustzijn en verkeert niet in levensgevaar. Op de werf wordt momenteel een nieuw filiaal van supermarktketen Spar gebouwd.