Anderlecht annuleert in laatste instantie buitenlandse stage en kiest voor het Durbuy van Marc Coucke

Anderlecht trekt maandag dan toch niet naar het warme Spanje om de play-offs voor te bereiden. Het plan was nochtans dat de Brusselaars van maandag tot vrijdag naar warmere oorden op stage zouden trekken, maar dat gaat nu dus niet door. “Wegens organisatorische redenen hebben we in laatste instantie beslist om in België te blijven”, aldus coach Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

“Wegens organisatorische redenen hebben we in laatste instantie beslist om in België te blijven en de stage wat in te korten”, wilde Hein Vanhaezebrouck kwijt. “Wat die redenen zijn? Dat moeten jullie niet weten, jullie weten al genoeg.”

Achteraf bleek dat Anderlecht naar Durbuy trekt, waar voorzitter Marc Coucke thuis is. De voorzitter begon er met twee avonturenparken Durbuy Adventure en La Petite Merveille, waarna een natuurgebied volgde met Domaine de Hottemme, wat restaurants, cafés, een hotel en bungalowpark Sunclass.

“Er verandert niet veel”, aldus Vanhaezebrouck. “Het doel blijft hetzelfde: de banden binnen het team hechter maken waarin de groep zich goed kan voelen en iets extra’s kan creëren, onder meer via een teambuilding. We gaan ook wel iets doen om hun uit hun comfortzone te halen.”

Normaal iedereen speelklaar

Zondag komt Antwerp nog op bezoek voor de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Deze week bleef een vijftal spelers binnen maar de coach verwacht dat zondag iedereen beschikbaar is. Trebel was ziek en had koorts maar onderzoek wees uit dat het om een virus ging en vandaag trainde hij alweer mee. Ook Kums, Teodorczyk, Obradovic en Spajic bleven een dagje binnen deze week maar geraken zonder reacties speelklaar. Teodorczyk staat net als Dendoncker op één kaart van schorsing maar Vanhaezebrouck zal hen niet sparen met het oog op de play-offs.

“Je kan niemand met de vinger wijzen”

“We zijn al enkele weken op de goede weg, zaak wordt nu om het 90 minuten vol te houden”, vervolgde de coach. “Het is duidelijk dat we offensief beter voor de dag komen maar we slikken gemiddeld twee goals per wedstrijd en dat is natuurlijk te veel. Veel tegengoals vallen ook op stilstaande fases, dat zijn werkpunten en dat hebben we afgelopen week ook geanalyseerd. Je kan echter niemand met de vinger wijzen: foutjes worden normaal opgepikt door anderen en gecorrigeerd, nu was het echter vaak een opeenvolging van fouten. Foute keuzes, fout instappen, met te veel naar de bal,... Met communicatie gaan we dat hopelijk al veel verbeteren. We hebben er al op gewerkt op training, maar dat is geen garantie.”

“Niet constant in duel gaan”

Een fysiek sterk Antwerp doet nog volop mee in de strijd om Play-Off1 en zal ongetwijfeld aantreden met het mes tussen tanden? “Ik heb geen schrik voor blessures, als je dat doet dan word je overbluft. Het is geen ploeg die over de schreef gaat maar het is niet aan ons om mee in duel te gaan. We moeten dat op onze manier oplossen, ik denk dat we andere kwaliteiten hebben om hen pijn te doen. We mogen niet constant in duel gaan.”

“Afscheid nemen van Vanden Stock met zege”

De wedstrijd wordt tot slot ook het afscheid van Roger Vanden Stock: “Ik ga er bij mijn spelers naar verwijzen, zoals ik dat ook al op Celtic had gedaan bij de laatste Europese match van Vanden Stock. Toen hebben ze daar goed op gereageerd, hopelijk nu ook zodat de voorzitter kan afsluiten met een zege.”

