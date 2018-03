Topradio neemt plaats van Hit! in als netwerkradio

Topradio in de Nekkersputstraat in Gent. Foto: fvv

Brussel - Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) erkent Topradio als netwerkradio. De beslissing volgt op het schorsingsarrest van de Raad van State eind februari dat Hit! uit de ether haalde. Hit FM had namelijk gelogen over de samenwerking met het weekblad Flair. Minister Gatz wacht de definitieve uitspraak van de Raad van State niet af en schuift de erkenning door naar Topradio.

Minister Gatz: “Op basis van het arrest van de Raad van State kunnen we niet anders dan vaststellen dat het dossier van Hit! op een fundamenteel element niet klopt. Een solide samenwerking met Flair ontbreekt, wat toch essentieel was gezien er in het dossier sprake is van ‘structurele overeenkomst’ en de baseline “RADIOMETFLAIR” van Hit! veelvuldig voorkomt. Volgens het beginsel “fraus omnia corrumpit” (bedrog doorbreekt alles) kan het dossier niet langer redelijkerwijze beoordeeld worden. Het wordt bijgevolg geweerd uit de beoordeling van de kandidaten voor pakket 3. De facto komt de erkenning dan toe aan de tweede gerangschikte kandidaat, NV Topradio.”