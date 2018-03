Gewezen topspits Marc Van Der Linden gaat kijken naar duel tussen zijn ex-clubs Anderlecht en Antwerp

In 1989 maakte hij een legendarische goal voor Anderlecht in en tegen Barcelona, maar toch is Marc Van Der Linden (54) een fanatieke Antwerp-fan. De ex-spits voetbalde zeven jaar voor The Great Old en ziet zijn ploeg zondag punten pakken tegen RSCA. Het voetbal geeft Van Der Linden nog altijd energie. Al haalde hij de afgelopen jaren ook veel voldoening uit het lopen van marathons.