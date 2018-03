Fabien Antunes is klaar om geschorste De Norre te vervangen bij STVV

Met een thuiswedstrijd tegen Club Brugge sluit STVV zondagmiddag de reguliere competitie af met een klepper van formaat. Coach Jonas De Roeck zal voor de komst van de leider opnieuw moeten sleutelen in zijn defensie, want deze keer staat Casper De Norre aan de kant met vijf gele kaarten achter zijn naam. Aan Fabien Antunes om zijn kans met beide handen te grijpen op de linksachter.

Op het moment waarop we Antunes kunnen spreken, is de verdediger zich aan het afbeulen in de fitness. En dat zowaar op de vrije dag van de Kanaries. “Ik heb afgelopen weekend niet gespeeld, dus kan ik ...