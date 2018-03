Afwikkeling 1B dreigt procedureslag te worden, Bond behandelt beroep Beerschot Wilrijk zaterdagochtend

Het ziet ernaar uit dat de finale van de Proximus League tussen Beerschot Wilrijk en Cercle Brugge uitdraait op een procedureslag. Inzet is de schorsing van Alexander Maes. Beerschot Wilrijk verdedigt zaterdagavond om 20u een 1-0-voorsprong op het veld van Cercle Brugge. Wie na de twee matchen wint, promoveert naar 1A.

Beerschot Wilrijk is ontsteld over de manier waarop het disciplinaire dossier van Alexander Maes afgehandeld wordt door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De middenvelder van de Ratten moet heel uitzonderlijk zaterdagochtend (9u30) voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verschijnen, zodat hem voor de return van de 1B-finale tegen Cercle Brugge nog een eventuele sanctie opgelegd kan worden.

Volgens advocaat Walter Damen, bestuurslid van Beerschot Wilrijk, heeft de secretaris van de Geschillencommissie een fout gemaakt. De club kreeg pas woensdagochtend en niet dinsdagavond de betekening van het vonnis in eerste aanleg (twee speeldagen schorsing waarvan een effectief). Daardoor had Beerschot Wilrijk tot vrijdagmiddag om beroep aan te tekenen, waardoor de zaak pas volgende week zou voorkomen en Maes speelgerechtigd zou zijn voor de return in het Jan Breydelstadion.

Foto: GMAX AGENCY

Geschillencommissie Hoger Beroep

“Maar de KBVB liet ons meteen weten dat de zitting op zaterdagochtend zou plaatsvinden. Dat werd ons al gecommuniceerd nog voor we beroep hadden aangetekend”, zegt Damen. De KBVB roept uitzonderlijke omstandigheden in, conform artikel P1776 van het bondsreglement. “Maar dat is hier niet van toepassing. De KBVB heeft gewoon een fout gemaakt en probeert die zo recht te zetten. En ze claimen nu dat ze de competitie eerlijk willen laten verlopen.”

“Beerschot Wilrijk vraagt dat de normale procedure gevolgd wordt”, aldus Damen, die zelf niet zal pleiten. Dat laat hij over aan Johnny Maeschalck. De sportadvocaat zal de onontvankelijkheid opwerpen. Indien de Geschillencommissie Hoger Beroep dat in de wind slaat, houdt Beerschot Wilrijk de evocatieprocedure achter de hand. Die werkt echter niet opschortend.

Beerschot Wilrijk betreurt de gang van zaken. “Het had een gigantisch voetbalfeest moeten worden, maar de KBVB verpest dat. Cercle beweert dan nog dat wij het niet fair spelen niettegenstaande wij gewoon de procedure toepassen en zelf geen enkele fout hebben gemaakt.”

Cercle Brugge “uitermate teleurgesteld”

Ook Cercle Brugge, zaterdag de tegenstander van Beerschot-Wilrijk, heeft intussen gereageerd op de zaak-Maes. “Cercle is uitermate teleurgesteld in de wijze waarop KFCO Beerschot-Wilrijk de uitvoering van de schorsing van speler Alexander Maes tracht te verhinderen. Om het goede verloop van het dossier te vrijwaren heeft de Vereniging beslist om tussen te komen teneinde haar rechten te vrijwaren”, klinkt het in een korte reactie op de website van de Vereniging.

