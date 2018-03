Claude Makelélé ontkent probleem Leye, maar bevestigt nog niet of hij in de selectie zit

De trainer van Eupen, Claude Makelélé, wil niet bevestigen dat Mbaye Leye in de selectie zit voor de match tegen Moeskroen. De Senegalese spits keerde vorige week terug uit schorsing, maar zat toen verrassend niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Antwerp. Eupen verloor die wedstrijd met 2-0. De ploeg van Makelélé strijdt met KV Mechelen om het behoud in de Jupiler Pro League.

“Er is geen probleem Leye, er is wel het probleem van een club die moet overleven. Ik kijk naar de dynamiek van de groep niet naar één speler”, zegt Makelélé. Op de vraag of de spits dan in de selectie zit, antwoordt de trainer het volgende: “Hij kan in de selectie zitten.” Het blijft dus onduidelijk of de Senegalees zondag op het wedstrijdblad staat.

“Ik heb vier spelers die in de spits kunnen staan en die kunnen scoren”, legt de trainer uit. “Twee of drie van hen zullen spelen, maar nogmaals ik zie geen probleem Leye. Het zijn de journalisten en de kranten die er een probleem van maken. Wij concentreren ons gewoon op het behoud.”