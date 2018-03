Salah Abdeslam doorbreekt voor het eerst in lange tijd de stilte

Salah Abdeslam heeft voor het eerst in lange tijd zijn stilzwijgen doorbroken. De terrorist gaf meer uitleg over de rol van Ali Oulkadi, zijn chauffeur na de aanslagen in Parijs, aldus de advocaat van Oulkadi. Op het merendeel van de andere vragen van de onderzoeksrechter weigerde hij nog altijd te antwoorden.

Salah Abdeslam had er zelf om gevraagd om vrijdag verhoord te worden. Hij deed dat op vraag van Ali Oulkadi, de Molenbekenaar die na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 dienstdeed als chauffeur van Abdeslam.

Oulkadi, die verdedigd wordt door de bekende Brusselse advocaat Didier De Quevy, zit op dit moment ook in de gevangenis, maar is altijd zijn onschuld blijven uitschreeuwen. Nu wil hij vrijkomen omdat zijn moeder op sterven ligt. Abdeslam zou vrijdagochtend tegenover de Franse onderzoeksrechter de rol van Oulkadi hebben geminimaliseerd. “Ik heb hem alleen opgeroepen om me naar Schaarbeek terug te brengen.”

Hoewel Abdeslam na zijn arrestatie in ons land al meerdere keren verhoord werd, hield hij na zijn overlevering aan Frankrijk de lippen stijf op elkaar. Het was de eerste keer dat hij in Frankrijk informatie van belang voor het onderzoek deelde.

Bij de aanslagen van Parijs op 13 november kwamen 130 slachtoffers en 7 terroristen om het leven. Abdeslam is de enige overlevende van de jihadistische commando’s. Hij werd in maart 2016 opgepakt in Molenbeek.