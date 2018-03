Dokter Gyselbrecht en co riskeren 30 jaar cel

Het Grondwettelijk Hof heeft de knoop doorgehakt: moordenaars en zware criminelen die eigenlijk voor assisen moesten terecht staan, maar nu voor een strafrechter verschijnen, riskeren daar wel degelijk 30 jaar cel. Slecht nieuws voor dokter André Gyselbrecht, dus.

Welke straf riskeert een moordenaar die voor een gewone strafrechter staat? Zelfs rechters en openbaar aanklagers wisten het de afgelopen maanden niet meer. Er werd urenlang over gediscussieerd, en belangrijke processen werden uitgesteld. Was de maximumstraf 20 jaar, 30 jaar of toch 40 jaar? Niemand die het kon zeggen.

De oorzaak was een arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 december, dat een beslissing van Justitieminister Koen Geens (CD&V) terugfloot en zijn Potpourri II-wet verbrak. Het Hof gaf eerherstel aan het hof van assisen: moordenaars en criminelen zullen opnieuw door een assisenjury berecht worden.

Maar wat met de lopende processen, zoals het proces over de Kasteelmoord? Door de bewuste wet te verbreken, vernietigde het Hof in principe ook de strafverhoging tot 40 jaar cel die Geens had ingevoerd.

“Geknoei van de wetgever”

Of toch niet? Aanklagers bekloegen zich over de situatie : “Door geknoei van de wetgever kan ik hier nu maar 20 jaar cel eisen”, zo zei het openbaar ministerie in Antwerpen.

Minister Geens vroeg het Grondwettelijk Hof dan maar zelf om uitleg.

Die uitleg is er nu. De strafverhoging van Justitieminister Geens wordt gedeeltelijk behouden. Misdaden waar je voor het hof van assisen een levenslange celstraf voor riskeert - zoals moord - kunnen door strafrechters met maximum 30 jaar cel bestraft worden.

Misdaden waar je voor asssien 20 tot 30 jaar cel voor riskeert, kunnen door een strafrechter met maximum 20 jaar opsluiting bestraft worden.

Kasteelmoord?

Slecht nieuws voor dokter André Gyselbrecht, dus. Vorige maand eisten de Brugse openbare aanklagers 30 jaar cel voor de huisdokter uit Ruiselede, en straffen tussen 24 jaar en 28 jaar cel voor zijn drie kompanen. Hun advocaten pleitten toen nog dat hun cliënten eigenlijk maar 20 jaar cel riskeerden.

Het Grondwettelijk Hof spreekt dat nu tegen. Het vonnis in de Kasteelmoord wordt verwacht op 18 april. (cel)