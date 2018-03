Fellaini op de weg terug, hij komt in aanmerking voor selectie

Marouane Fellaini komt opnieuw in aanmerking voor de selectie van Manchester United tegen Liverpool. De twee nemen het zaterdag om 13u30 tegen elkaar op. De laatste keer keer dat de Rode Duivel speelde, was op 31 januari uit tegen Tottenham. Hij herviel in zijn vorige knieblessure die hij in oktober in de interland tegen Bosnië opliep. al meer dan twee maanden buiten strijd

De Belg met Marokkaanse roots lag de afgelopen twee maanden in de lappenmand. Hij viel op 31 januari in de tweede helft in tegen Tottenham, maar moest na zeven minuten al opnieuw het veld verlaten.

De middenvelder onderging een operatie aan de meniscus van de linkerknie. Aanvankelijk werd gedacht dat Fellaini tot eind maart out zou zijn, maar hij blijkt dus sneller opnieuw tot de selectie van United te behoren.