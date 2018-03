Gekste geruchten duiken op over Neymar: terug naar Barcelona of voor 400 miljoen naar Real?

Terwijl hij zelf zijn wonden likt en zich na zijn voetoperatie in Brazilië focust op zijn revalidatie om alsnog het WK voetbal te halen, duiken in Spanje de gekste geruchten op over Neymar. Terwijl de ene krant weet dat de Braziliaan na amper één jaar PSG wil terugkeren naar Barcelona, meldt de andere dat Real Madrid een bod van 400 miljoen euro voorbereidt...

Volgens Mundo Deportivo heeft Neymar aan Barcelona laten weten dat hij terug wil keren naar het Nou Camp. Hij zou dat zelfs al hebben verteld nog voor PSG (zonder Neymar) in de Champions League werd uitgeschakeld door Real Madrid. De Braziliaanse ster staat nog maar sinds de zomer van vorig jaar op de loonlijst in de Franse hoofdstad maar zou hebben toegegeven dat de kwaliteit in de Franse Ligue 1 veel slechter is dan hij had verwacht. Bovendien zou hij zijn voormalige teamgenoten missen én geeft hij zelfs toe dat hij koppig was om steeds uit de schaduw van Lionel Messi te willen treden...

Barça heeft ondertussen echter al zo’n 300 miljoen euro (inclusief bonussen) uitgegeven aan Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé. Bovendien is er nog een conflict tussen beide partijen over niet-betaalde premies...

Neymar verliet deze zomer nog Barcelona voor een recordbedrag van 222 miljoen euro maar volgens die andere Spaanse sportkrant AS circuleert bij Real Madrid nu alweer een bedrag van 400 miljoen euro...

Vertegenwoordigers van Real Madrid zouden al een ontmoeting hebben gehad in Parijs met de vader en tevens manager van de speler, Neymar Senior. “De Koninklijke wil PSG overtuigen met 400 miljoen euro”, schrijft journalist Manu Sainz, die goede contacten heeft met de Portugese topmakelaar Jorge Mendes.