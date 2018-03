In en aan de Kennedytunnel staat u het vaakst in de file

Antwerpen - Files op de Vlaamse snelwegen zijn vorig jaar weer iets langer geworden. Vooral in en aan de Kennedytunnel stond u het vaakst aan te schuiven, zo blijkt uit jaarverslag Vlaams Verkeerscentrum

Wie vaak op de weg is, zal het niet verwonderen. De files op Vlaamse snelwegen zijn vorig jaar weer iets langer geworden. Een stijging met zes procent, volgens het Vlaams Verkeerscentrum.

Daarmee zijn alle vorige recordwaarden qua filezwaarte geklopt.

De filekampioen was en blijft de Kennedytunnel richting Nederland, waar dagelijks meer dan tien uur file staat, twee uur meer dan twee jaar geleden.

Het verkeer op de Vlaamse snelwegen nam vorig jaar met 0,6 procent toe op werkdagen en met 1,9 procent op zaterdag. Opmerkelijk is dat het vrachtverkeer, na een status quo in 2016, weer stevig aangroeide met 1,5 procent op werkdagen.

“Onze verzadigde wegen slibben dus voort dicht, met langere files en meer tijdverlies tot gevolg”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

11 december

Zowel de ochtend- als de avondfiles namen toe in 2017. Daarbij sprong vooral het verkeersinfarct in Antwerpen in het oog. In de regio Antwerpen werden de ochtendfiles 14 procent zwaarder, de avondfiles liefst 18 procent. De filezwaarte in Antwerpen was daarmee, over de hele dag bekeken, veel groter dan in Brussel.

De ochtendfiles waren in 2017 met 158 kilometer gemiddeld 13 kilometer langer dan in 2016. De avondfiles gingen van 121 km naar 124 km.

Maandag 11 december was vorig jaar de absolute topdag qua filelengte. Toen stond er door hevige sneeuwval tijdens de ochtendspits maar liefst 603 kilometer file op de Vlaamse snelwegen.