‘Werken tot 67? Ik heb er goesting in!’

Werkgevers als ING en Nationale Bank kwamen in het nieuws omdat ze hun vijfenvijftigplussers betaald thuis willen laten. Terwijl veel babybomers er net van dromen om in de herfst van hun loopbaan veilig van werk te veranderen. Een initiatief als Experience@Work helpt om ervaren talent te delen tussen verschillende organisaties. “Mensen die anders niet meer zouden solliciteren, doen dat dankzij deze formule nog wel.”

De carrière van Frank Foulon uit Brussel bracht hem van KBC over het voormalige Sabena tot de laatste twee decennia bij Belgacom/Proximus. Het hart van Frank klopt voor Afrika. Hij werkte vijf jaar als vrijwilliger voor de vzw Exchange. Deze vereniging stimuleert entrepreneurship om armoede te bestrijden. Frank stak een handje toe, bijvoorbeeld als coach en facilitator tijdens zogenoemde reflectiezaterdagen.

Dertien bedrijven

De vzw Exchange zocht vorig jaar een nieuwe algemeen directeur. Een manager aantrekken is geen sinecure voor een non-profit organisatie met een beperkt budget. Daarom klopte de Raad van Bestuur aan bij het deelplatform Experience@Work. Bedrijven die ervaren medewerkers ter beschikking stellen, blijven een deel van de loonkost dragen. Een bedrijf als Proximus doet mee: wie er minstens 55 is, mag solliciteren op de via Experience@Work aangeboden jobs.

Experience@Work is een platform dat het uitwisselen van ervaren medewerkers tussen verschillende organisaties faciliteert. Dertien bedrijven engageren zich om talent ter beschikking te stellen, vooral aan organisaties in de non-profit, social profit en kleine familiebedrijven.

Meer dan 60 mensen maken al gebruik van deze formule. Ze blijven verbonden aan hun vorige werkgever en beperken zo de risico’s van een jobswitch. En ze wakkeren het vuur in hun loopbaan aan. “Mensen die anders niet meer zouden solliciteren, doen dat dankzij deze formule nog wel”, vertelt directeur Inge Janssens.

Meerwaarde

Ondanks de meerwaarde die hij leverde en de goede verstandhouding met zijn werkgever, solliciteerde Frank Foulon voor de vacature van Algemeen Directeur. “Het was een unieke kans om bij te dragen”, stelt hij. Frank kende Exchange als occasionele vrijwilliger, maar de voltijdse aanpassing aan de vzw bleek geen makkie. Hij blies evenwel een frisse wind in de missie, visie en strategie. Hij bracht structuur, efficiëntie en focus, maar liet vooral de gepassioneerde experts en energieke vrijwilligers in hun sterkte. Het verschil in schaal met Proximus is gigantisch: “Nu zet ik ’s morgens zelf koffie en zet ik de vuilnisbak buiten”, glimlacht Frank.

Ook Proximus-medewerker Heidi Sacreas uit Rotselaar solliciteerde via Experience@Work naar een nieuwe uitdaging: ze kwam terecht in het kleine familiale bedrijfsrevisorenkantoor Bogaert & Bosmans. “Ik ben de administratieve coördinator, maar vooral een duiveltje-doet-al”, lacht Heidi. Ze aardt bijzonder goed in de serene omgeving vlak bij huis. De dagelijkse files zijn voorbij.

Heidi fleurt op in haar nieuwe werkomgeving. “De decibels liggen lager dan in de grote landschapskantoren”, stelt ze. “Als coördinator geniet ik veel autonomie. Een strakke functieomschrijving is er niet. De balans tussen werk en privé is optimaal. Voor dat geluk hoefde ik alleen mijn werkregime wat in te korten in functie van de noden van het kantoor.”

