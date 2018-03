Voetballer uit Serie A op zijn verjaardag geschorst na positieve dopingtest

Joao Pedro twee weken geleden nog in duel met Lorenzo Insigne. Foto: REUTERS

De Braziliaanse middenvelder Joao Pedro, die uitkomt voor Cagliari in de Serie A, wordt vandaag 26 jaar. Maar of hij die verjaardag echt zal vieren, is maar de vraag. Het Italiaanse antidopingagentschap Nado heeft hem vrijdag voorlopig geschorst nadat Pedro op 11 februari werd betrapt op het gebruik van doping.

Joao Pedro ‘viert’ vandaag zijn 26ste verjaardag met een dopingschorsing. Hij testte na de competitiematch op het veld van Sassuolo op 11 februari positief op hydrochlorothiazide, een vochtafdrijvend middel dat doping kan maskeren.

De Braziliaan is de tweede speler die dit seizoen tegen de dopinglamp loopt in de Italiaanse hoogste klasse. Eerder werd Fabio Lucioni, aanvoerder van Benevento, een jaar geschorst tot oktober 2018 nadat in zijn urine sporen van een anabole steroïde werden aangetroffen.

(belga)