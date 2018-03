Haai!TECH doet jongeren warm lopen voor techniek

Bijna tweehonderd jongens en meisjes tekenden onlangs in Berchem present voor de vijfde editie van Haai!TECH, een interactief evenement om kennis te maken met de boeiende wereld van wetenschap en techniek. Het initiatief van Talentenfabriek, het job-en opleidingspunt voor de industrie, is intussen al uitgewaaierd naar andere locaties in de provincie.

Haai!TECH laat jongeren tussen 10 en 14 jaar op een speelse manier kennismaken met techniek en chemie en informeert de ouders over mogelijke opleidingen. Daarnaast ontkrachten de organisatoren de vooroordelen van het technisch onderwijs en maken ze jongeren wegwijs in het aanbod aan technische opleidingen en beroepen. Jongeren die voor een studiekeuze staan, weten immers vaak niet waar ze informatie kunnen vinden over mogelijke studierichtingen en over opleidingen die hen boeien en die passen bij hun capaciteiten en ambitie.

De snelheid waarmee deze vijfde editie van Haai!TECH in Antwerpen was volgeboekt, toont aan hoe groot de interesse in STEM-opleidingen bij jongeren en hun ouders is. Het succes leidde ook al tot edities in andere steden als Geel en Lier.

Bekende Vlamingen

In Antwerpen worden meerdere initiatieven genomen om jongeren warm te maken voor een technische richting of beroepsopleiding. Zo werd recent nog een campagne opgestart waarbij vijf BV's - met name Staf en Mathias Coppens, Herman Verbruggen, Dempsey van de Ketnethelden, Nico Sturm en Jan Van Looveren - jongeren uitdagen om creatief aan de slag te gaan. Het resultaat daarvan wordt tijdens de opendeurdagen van de provinciale scholen eind april/begin mei voorgesteld.

