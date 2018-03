'Blade Runner' is slachtoffer van eigen succes en zoekt geld

Beersel / Dworp - Dworpenaar en Blade Runner David Delespesse is op zoek naar extra financiële middelen. Nieuwe sportprothesen zijn een must als hij echt wil schitteren op buitenlandse wedstrijden. Onder meer de gemeente stak hem al geld toe.

Het gaat hard voor de Dworpse atleet David ‘Jacks’ Delespesse, ook bekend als de Belgian Blade Runner. Onlangs behaalde hij op de 200 en de 400 meter de limiet voor het Europese Kampioenschappen in Berlijn eind augustus.

Het is intussen al meer dan vijftien jaar geleden dat David zijn twee onderbenen verloor na een aanrijding met een trein. Pas in september 2013 schoolde de voormalige militair zich om tot atleet. Met twee sportprothesen - ook wel blades genoemd - ging dat letterlijk met vallen en opstaan. Maar inmiddels is David onder stoom gekomen. “De eerste drie jaren heb ik veel last gehad. Ik was misschien wat te voortvarend en te wild, waardoor ik geregeld ten val kwam en me blesseerde. Bovendien moesten mijn kokers vervangen worden”, vertelt hij. “Vorig jaar heb ik echt voluit en vaker kunnen trainen en dat vertaalde zich in goede prestaties. Zo heb ik het Belgisch record op tal van sprintnummers, verspringen, kogelstoten en speerwerpen.”

Doorbraak

Bedoeling is dat 2018 het jaar van de doorbraak wordt voor David. Keerzijde van de medaille is het financiële kostenplaatje. Daarom is de vzw achter David nu volop bezig met het verzamelen van de nodige fondsen. Zijn vriendin én schatbewaarder Tinneke De Smet leidt de fondsenwerving in goede banen. “Mijn taak is om de nodige fondsen bijeen te rapen. Enkel deelname aan het Europees Kampioenschap kost ongeveer 2.000 euro voor de inschrijving en het hotel. Daarnaast staan er eind mei nog enkele wedstrijden in Zwitserland op het programma, wat op 1.500 euro komt te staan. Verder heeft David ook nog nieuwe blades nodig om beter te presteren, aangezien zijn huidige 4,5 jaar oud zijn en aan vervanging toe zijn na intensieve trainingen. Die dingen kosten 10.000 euro per stuk. En David is ook net terug van een atletiekstage in Tenerife. Ook dat is niet gratis.”

Vanuit de toneelgroep Waaile Van Dwoeurp kwam er al 1.000 euro de richting uit van David, en de gemeente kende een subsidie toe van 500 euro. Intussen is Tinneke al gestart met het verkopen van pralines. “Ik ga daarmee van deur tot deur. Binnenkort organiseren we ook een spaghettifestijn.”

Meer info via djdsport.vzw@telenet.beof op de Facebookpagina David Delespesse Belgian Bladerunner