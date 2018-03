Belgische muzikant zakt plots in elkaar en sterft tijdens parade in Italië

Het moest het hoogtepunt worden van Sagra del Mandorlo in Fiore, een populair Italiaans festival, maar voor een 59-jarige muzikant van een Belgische fanfare is het een nachtmerrie geworden. Tijdens de parade donderdagavond stuikte hij ineen en overleed even later in het ziekenhuis. Dat melden lokale media en wordt bevestigd door Buitenlandse Zaken.