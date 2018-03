Tv-kok Dagny Ros Asmundsdottir getuigt over aanranding: “Oude man duwde me tegen auto en probeerde me te kussen”

Kort nadat de IJslandse Njam!-chef Dagny Ros Asmundsdottir naar ons land was verhuisd, werd ze aangerand door een oudere man. Zo verklaarde de 45-jarige op Radio 1. “Toen we na een jobgesprek naar de garage liepen, probeerde hij me op de auto te duwen en te kussen.”

Ondertussen is ze goed ingeburgerd, maar toen Dagny Ros Asmundsdottir in 2007 naar België kwam, had ze het toch even moeilijk. “Als ik rondwandelde op straat in Brussel, was ik bang”, verklaarde ze donderdag op Radio 1. “Mannen riepen op me of reden met de auto achter me aan. Als ik niet reageerde, noemden ze me een hoer. Blijkbaar vond iedereen dat normaal, want geen enkele omstaander reageerde.”

Het bleef zelfs niet bij nageroepen worden voor de chef-kok, intussen een vertrouwd gezicht op kookzender Njam!. Na een lunch met een oudere man “van hoog niveau” bleek dat de man op iets anders uit was dan een jobgesprek. “Toen we naar de garage liepen, probeerde hij me op de auto te duwen en te kussen. Maar ik ben sterk en heb hem weggeduwd. Met de woorden: wat denk je eigenlijk wel?”

“Boertige vikings”

Had ze in IJsland dan nooit problemen? “IJslandse mannen zijn boertige vikings, maar ze zijn wel opgegroeid met zelfstandige moeders”, aldus Dagny Ros. “Het ligt allemaal aan de opvoeding van een kind.” In ons land is er volgens haar nog heel wat werk aan de winkel op dat vlak. “Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat het tot 2018 kon duren voordat hier iemand veroordeeld werd wegens seksistische verwijten.”