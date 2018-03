Op het proces rond de ‘vergismoord’ in Nederland heeft Cherrisha, de gehandicapte vriendin van de doodgeschoten Djordy Latumahina, een emotionele verklaring afgelegd. Via audiofragment, omdat ze zich niet sterk genoeg voelde om naar de rechtbank te komen. “De liefde van mijn leven is weggerukt. Het is een nachtmerrie.”

Het moet gruwelijk geweest zijn. Nietsvermoedend reden Djordy Latumahina, zijn lief Cherrisha en hun dochtertje de ondergrondse parking van hun appartementsgebouw in Amsterdam binnen op 8 oktober 2016. Plots stonden ze oog in oog met gemaskerde en gewapende gangsters, die maar één doel hadden: de man achter het stuur doden. Djordy overleefde het niet, zijn lief raakte zwaargewond en hun dochtertje bleef ongedeerd.

Pas weken later bleek dat de dood van de Amsterdammer in 2016 een groot misverstand was. Justitie ontdekte dat hij in hetzelfde gebouw woonde als een beruchte crimineel en met dezelfde wagen reed. Hij was diegene die ze moesten hebben. Zeven verdachten voor de moord werden opgepakt en staan momenteel terecht voor wat in Nederlandse media bekendstaat als de ‘vergismoord’.

Audiofragment

Vrijdag was het aan de vriendin van het slachtoffer om te getuigen. Zij kreeg zes kogels door zich heen en moest gereanimeerd worden, maar overleefde het. Cherrisha moet wel leren omgaan met een handicap, want door de feiten kan ze haar arm en hand niet meer bewegen.

“De liefde van mijn leven is weggerukt”, zei ze in een audiofragment dat in de rechtbank werd afgespeeld. “Mijn dochtertje van 2,5 jaar heeft moeten zien hoe haar vader doorzeefd werd met kogels.”

Haar leven nu omschrijft ze als een nachtmerrie. “Weet je hoe moeilijk het is om er niet te kunnen zijn voor je dochtertje? Haar luiers niet te kunnen verschonen, haar zelf niet te kunnen aankleden, verwennen of troosten?”

Zelf de begrafenis van Djordy bijwonen lukte haar niet. Ze lag in haar ziekbed toen. “Hoe moet ik verder zonder de liefde van mijn leven? Djordy en ik waren voor elkaar gemaakt. Wij horen bij elkaar. Ik was de meest gelukkige vrouw op aarde met de meest perfecte man.”

Ook de moeder van Djordy, die vandaag 33 jaar geworden zou zijn, nam het woord in de rechtbank. “Ik leef van dag tot dag in een soort van tunnel. Elke dag moet ik huilen en ik kan er niet tegen als er geweld is op televisie.”