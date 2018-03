Levensgevaarlijk: man in militaire kledij hangt uit rijdende auto om foto’s te maken op E411

Wat ze gezien hadden dat zo dringend moest gefotografeerd worden, is ook voor de politie een raadsel. Maar het manoeuvre dat de chauffeur en vooral de passagier van een rode Toyota vrijdagmiddag op de E411 nabij Namen uitvoerde, is ronduit levensgevaarlijk te noemen.

Volgens een getuige, die alles filmde, reed de rode Toyota ongeveer 110 km /u. op de E411 in de richting van Namen. Aan boord twee mannen in militaire uniformen. Of het effectief militairen zijn, is niet duidelijk.

Op een gegeven moment is de passagier volledig uit het voertuig gekropen via het raam. Hoe hij dat deed, is niet duidelijk. Hoe hij zich kon vasthouden en niet uit het voertuig viel, is nog een groter raadsel. Zeker is dat hij foto’s nam terwijl de Toyota bleef rijden.

Het incident liep gelukkig goed af. Maar dat mag een klein mirakel heten.

Volgens de politie riskeert de passagiers een boete van 116 euro omdat hij geen gordel droeg in een rijdend voertuig. Dat kon ook niet aangezien hij door het raam naar buiten was geklommen. Een tweede van 58 euro is voor de chauffeur omdat het verboden is om mensen te vervoeren aan de buitenkant van de carrosserie van een voertuig.

De chauffeur van het voertuig kan gemakkelijk opgespoord worden omdat op het filmpje de nummerplaat duidelijk leesbaar was.