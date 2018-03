Burgemeester overwint borstkanker en smeekt elke vrouw: “Alsjeblief, laat op tijd je borsten onderzoeken”

Voor elke chemobeurt die achter de rug was, kreeg burgemeester Rita Demaré een witte roos in plaats van een rode. Foto: sbr

Hooglede - Burgemeester Rita Demaré (CD&V) van het West-Vlaamse Hooglede heeft haar laatste chemokuur achter de rug. Ze herstelt goed van haar borstkanker. “Gelukkig ging ik tijdig naar het onderzoek. Ik raad dan ook elke vrouw aan om een borstonderzoek te ondergaan.”

Thuis bij de burgemeester staat een vaas met opvallend witte rozen. Dat is niet zomaar. De voorbije weken maakten de rode rozen in de vaas almaar meer plaats voor witte exemplaren. “Bij de start van de chemokuur zetten onze kinderen twaalf rode rozen op tafel. Elke rode roos stond voor een week chemo. Na elke week kwam er een witte roos in de plaats. Dat gaf me hoop”, zegt Rita Demaré.

Eind vorig jaar werd bij de burgemeester borstkanker vastgesteld, maar ze had onmiddellijk hoop op een goede afloop. “Doordat ik om de twee jaar op onderzoek ga, werd de ziekte tijdig vastgesteld”, zegt ze. “Ik vind het dan ook belangrijk dat elke vrouw regelmatig haar borsten laat screenen.”

In december startte de chemokuur.

Huwelijksfeest dochter

Tijdens die twaalf weken chemo bleef de burgemeester haar job in de gemeente en in de Roeselaarse REO Veiling uitoefenen. “Ik was zeker niet aanwezig bij alle vergaderingen of op elk evenement”, zegt Demaré. “Ik heb echt moeten knippen in mijn activiteiten. Maar ik heb wel geprobeerd om de belangrijkste zaken bij te wonen. Over de middag probeerde ik wat te rusten en bij avondactiviteiten probeerde ik toch vroeg naar huis te gaan.”

Tijdens de drie moeilijke maanden kreeg de burgemeester veel steun van haar familieleden en vrienden. “Die steun maakt de stappen in de weg vooruit haalbaar”, meent ze.

Vanaf mei moet Rita Demaré nog een dertigtal keer naar het ziekenhuis voor bestraling om zo de mogelijk resterende ziektekiemen uit haar lichaam te weren. “De komende weken zal ik het nog altijd wat rustig aan doen, maar ik ben heel tevreden over hoe alles al verlopen is. Ik kijk vooral uit naar het huwelijk van onze dochter in mei, dat ik op een gezonde manier zal kunnen meemaken.”