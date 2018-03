Mysterie achter 27 paar afgehakte handen ontrafeld

De macabere ontdekking van 27 paar afgehakte handen op een Siberisch eiland deed de lokale politie versteld staan. Inmiddels hebben de autoriteiten het mysterie achter de lugubere vondst opgelost.

De handen werden deze week aangetroffen in de buurt van Khabarovsk, een stad in het oosten van Siberië. Drieënvijftig handen zaten in een zak, terwijl er nog een bijna 30 kilometer verder werd gevonden. De politie bleef enkel achter met vragen, aangezien het geen idee had waar de lichaamsdelen vandaan kwamen en waarom ze in de eerste plaats waren afgehakt. Agenten vonden geen aanknopingspunten bij de inwoners van de stad: die hadden niets verdachts gezien.

Er werd druk gespeculeerd over verschillende criminele praktijken waarbij de handen van de rest van de lichamen waren verwijderd. De verklaring moet echter niet in de onderwereld gezocht worden, blijkt nu. Volgens de autoriteiten was er niets vreemds aan de opslag van de handen, enkel aan de manier waarop ze werden weggegooid, meldt de Siberian Times.

Mysterie opgelost

De handen kwamen namelijk van een forensisch labo in Khabarovsk. Dat verklaart ook de ‘ziekenhuishoezen’ die over schoenen worden getrokken, die eveneens bij de handen werden gevonden. “De handen hebben niets te maken met het criminele milieu, maar werden gedumpt op een manier die niet strookt met de regels”, verklaarde een Russisch onderzoekscommittee.

Vermoedelijk werden de lichaamsdelen afgehakt bij een procedure waarbij de handen van onbekende lijken van het lichaam worden gescheiden voor de begrafenis. Op die manier blijven de vingerafdrukken bewaard. Na verloop van tijd worden ze weggegooid, maar daar is blijkbaar iets misgegaan.