Tottenham-coach haalt uit na Champions League-exit en beschuldigt Juventus van manipulatie

Volgens Mauricio Pochettino, de Argentijnse coach van Tottenham, hebben prominente bestuursleden van Juventus woensdag de scheidsrechter onder druk gezet in de achtste finales van de Champions League.

Tottenham ging op Wembley met 1-2 onderuit tegen Juve en is uitgeschakeld. Scheidsrechter was de Pool Szymon Marciniak. “Ik denk dat we hier lessen uit moeten trekken. Het komt op details aan, en Juventus is een specialist omdat ze gewoon zijn te winnen en druk te zetten op de scheidsrechter”, verklaarde Pochettino.

“De eigenaar van Juventus is voor of tijdens de wedstrijd in de spelerstunnel gekomen. Juventus is een club met een cultuur van er alles aan te doen om de ploeg te helpen.” Volgens Pochettino hielden voorzitter Andrea Agnelli en algemeen directeur Giuseppe Marotta zich tijdens en na de wedstrijd op in de spelerstunnel. “Ik heb tijdens de rust gezien hoe ze de scheidsrechter onder druk zetten.”

Pochettino besluit dat het onder druk zetten van de scheidsrechter misschien niet de doorslag gaf, maar wel zinvol was. “Het is niet daardoor dat we verloren. We hadden minstens één keer meer kunnen scoren. Maar het is wel een les om te onthouden: als je moet winnen, kan je de hulp van iedereen gebruiken.”