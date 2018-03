Blokkade depots AB InBev opgeheven: directie en vakbonden hebben akkoord bereikt

De staking bij AB InBev is opgeheven. Directie en vakbonden van de bierbrouwer hebben vrijdagavond een akkoord bereikt. Dat heeft vakbondsman Kris Vanautgaerden (ACV) gemeld. Maandag gaan de depots van AB InBev in alle vestigingen van het land weer open.

De depots van AB InBev werden donderdag en vrijdag geblokkeerd door ontevreden werknemers. “De blokkade wordt na twee dagen opgeheven. Vanaf maandag wordt er weer bier uitgevoerd. Het personeel gaat dan ook weer normaal aan de slag”, zegt Vanautgaerden.

Het akkoord van vrijdagavond ligt in het verlengde van een eerder gesloten overeenkomst. Directie en bonden hebben afgesproken om voorlopig niet te communiceren over de inhoud van het akkoord. Dat reserveren ze voor het personeel. “De werknemers krijgen maandag toelichting.”

De positief verlopen onderhandelingen resulteerden in een eerder technisch akkoord over omkadering en verbetering van bepaalde werkomstandigheden. “Voor de bonden is dit een goed akkoord”, stelt Vanautgaerden. “Het is een kaderakkoord voor de toekomst als een verhuizing of sluiting van een ander depot op tafel komt te liggen. Vandaag is dat nog niet aan de orde. Het gaat op dit moment uitsluitend om het depot in Hasselt.”