Ze is de jongste vrouw ooit die voor het hof van Assisen verschijnt. Maar heeft Bouchra (20) haar broertje (4) wel vermoord?

Het recente schoolbezoek aan het Brusselse hof van assisen liet Bouchra Farih (20) ­wijselijk aan zich voorbijgaan. Als jongste vrouw ooit in dit land, staat ze vanaf maandag immers zelf terecht. Omdat het gerecht denkt dat ze in juli 2015, thuis in Sint-Agatha-Berchem, haar broertje Sou­fiane (4) bewust om het leven bracht. Uit schrik dat het jongetje zou verklappen dat ze er een geheim vriendje op nahield. Verstikking of epilepsieaanval? De wetsdokters hebben elk hun variant van De Waarheid. “Haar veroordelen zou een gigantische kemel zijn”, zegt haar advocaat.