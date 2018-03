Van succesvol zakenman, tot ‘meest gehate man van VS’, tot bajesklant: Martin Shkreli veroordeeld tot zeven jaar cel voor fraude

De omstreden zakenman Martin Shkreli is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor het oplichten van investeerders. Shkreli kreeg de bijnaam van ‘meest gehate man van de Verenigde Staten’, omdat hij onder meer een HIV-medicijn opkocht en het zo’n 5.000 procent duurder maakte.

De gewezen topman van het farmaceutische bedrijf Turning Pharmaceuticals werd in augustus al schuldig bevonden aan beursfraude, maar kreeg dus pas vandaag van de rechter zijn straf te horen. Volgens de openbare aanklagers sjoemelde Shkreli tussen oktober 2009 en maart 2014 met twee hedgefondsen. Hij loog tegen beleggers over hoe de fondsen het deden en gebruikte geld van een farmabedrijf als “spaarvarkentje” om schulden bij beleggers af te lossen. Schade: ruim 10 miljoen dollar.

Foto: REUTERS

De rechter veroordeelde de 34-jarige man tot zeven jaar cel. Verder kreeg Shkreli een boete van 75.000 dollar opgelegd, een peulenschil bovenop de boete van 7,36 miljoen dollar die hij al eerder opgelegd kreeg.

Voor zowel de openbare aanklagers als de verdediging was de strafmaat een verrassing. Het openbaar ministerie had vijftien jaar cel gevraagd, terwijl de advocaat van Shkreli hadden gepleit voor een maximale gevangenisstraf van 18 maanden.

“Jullie verdienen beter”

De doorgaans arrogante Shkreli toonde in de rechtszaal een hele andere kant van zichzelf. Met tranen in zijn ogen liet hij de mensen in de rechtbank weten dat “de enige die blaam treft ben ikzelf”. Hij gaf te verstaan te leren van zijn fouten en bood zijn excuses aan aan de opgelichte investeerders. “Het spijt heel erg dat ik jullie vertrouwen beschaamd heb. Jullie verdienen veel beter.”

Meest gehate man van de VS

Foto: AP

Het bedrijf van Shkreli, Turning Pharmaceuticals, kocht HIV-medicijnen op om die nadien zo’n 5.000 procent duurder te maken: van 13,5 dollar naar 750 dollar. Het medicijn is voor mensen met een verminderde weerstand, zoals aidspatiënten en chemopatiënten, van levensbelang. “Mijn investeerders verwachten van mij dat ik de winsten maximaliseer”, liet Shkreli toen optekenen als verklaring voor de prijsstijging. Het leverde hem de officieuze titel ‘meest gehate man van de Verenigde Staten’ op.