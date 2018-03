Schutter gijzelt verschillende personen in rusthuis voor veteranen in Californië

In de Amerikaanse staat Californië gijzelt een gewapende man enkele personen in een rusthuis voor veteranen. De instelling in Yountville is in lockdown en de politie is ter plaatse, zo melden diverse Amerikaanse media.

Volgens verschillende berichten zouden er tientallen geweerschoten zijn gehoord, maar informatie over eventuele gewonden is er voorlopig niet. De man zou drie personen gegijzeld houden, maar de politie wilde dat niet bevestigen.

De gijzelnemer zou 36 jaar zijn en eerder deel hebben genomen aan een programma voor veteranen die trauma’s hebben opgelopen. Hij zou twee jaar geleden gestopt zijn met het programma.

Het rusthuis biedt plaats aan zowat 1.000 veteranen op leeftijd en is daarmee het grootste in zijn soort in de VS.