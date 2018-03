Gert Verheyen selecteert twintig jonge Duivels voor eliteronde EK 2018

Brussel - Gert Verheyen, bondscoach van de Belgische U19-jongensploeg, heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor de eliteronde (de laatste voorronde) van het EK 2018. Van 21 tot 27 maart trachten de jonge Duivels zich in Spanje te plaatsen voor de eindronde.

De Belgen werden begin december bij de loting in Nyon in groep 6 ondergebracht, samen met kleppers Spanje en Frankrijk. Verder zit ook Bulgarije in de poule. De zeven groepswinnaars spelen de eindronde in Finland (16-29 juli). In de eerste kwalificatieronde plaatsten de troepen van Gert Verheyen zich als tweede in hun poule, samen met Macedonië, voor de eliteronde. Het EK 2018 telt ook als kwalificatietoernooi voor het WK U20 in 2019. De laatste EK-deelname van de Belgische U19 dateert van 2011.

De jonge Duivels openen woensdag 21 maart (12u) met een wedstrijd tegen Frankrijk in Benidorm. Daar staat op zaterdag 24 maart (18u) ook het duel met het gastland op het programma. De Belgen sluiten de eliteronde op dinsdag 27 maart (17u30) af met een match tegen de Bulgaren in Alcoy.

Selectie: Francis Amuzu (Anderlecht), Indy Boonen (Manchester United/Eng), Sebastiaan Bornauw (Anderlecht), Andreas Burssens (AA Gent), Milan Corryn (Anderlecht), Jarno De Smet (Lommel United), Jerome Déom (Standard), Sieben Dewaele (Anderlecht), Robbie D’haese (Oostende), Daam Foulon (Waasland-Beveren), Natanaël Frenoy (Standard), Brent Gabriël (Club Brugge), Davino Liessens (Waasland-Beveren), Mike Trésor Ndayishimiye (Anderlecht), Lois Openda (Club Brugge), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht), Brandon Schoonbaert (Club Brugge), Thibaud Verlinden (St. Pauli/Dui), Louis Verstraete (Waasland-Beveren)