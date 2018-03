Vier “illegale kinderjackpots” verzegeld in Centerparcs: “Je kan er 216 euro per uur op verspelen”

Lommel / Peer - De Kansspelcommissie heeft na een inval vier speelautomaten verzegeld in twee ­vestingen van Center Parcs België: De ­Vossemeren en Erperheide. “De toestellen die bedoeld zijn voor kinderen, slokten ­te veel geld op. Tot 216 euro per uur kan een minderjarige eraan verliezen. Dat is niet volgens de wet”, zegt Marjolein De Paepe van de commissie. Center Parcs ­belooft de speelautomaten aan te passen, zodat ze wél in regel zijn.

De Kansspelcommissie belde vrijdagochtend aan bij Center Parcs De Vossemeren in Lommel voor een doorgedreven controle. Dat gebeurde na de uitzending van het Eén-programma Pano donderdag, waaruit bleek dat er een ‘speelhal’ is vol automaten waarop kinderen kunnen ‘gokken’.

De inspecteurs viseerden vooral één bepaald toestel: De Big Bass Wheel, een soort kinderjackpot waarin je een jeton ter waarde van 1,20 euro moet werpen. Na een ruk aan de hendel gaat het wiel draaien en kan je tien tot duizend punten winnen. De punten kunnen nadien ingewisseld worden voor een prijs.

“Het toestel is niet conform”, klonk het bij de Kansspelcommissie, die de twee Big Bass Wheels in De Vossemeren en twee gelijkaardige toestellen in Erperheide in Peer meteen liet verzegelen. “De speltijd is zo kort dat een kind in één uur tijd tot 216 euro kan verspelen. Dat is niet volgens de wet op de kansspelen die gokken voor minderjarigen verbiedt. Het is zelfs niet in regel met de specifieke uitzondering voor kermissen, die kinderspelen wel toelaat, maar enkel voor heel kleine bedragen.”

Center Parcs geeft toe dat er een fout is gemaakt. “Het toestel komt uit Nederland en is niet afgestemd op de Belgische regels. We zullen de nodige aanpassingen doorvoeren zodat het toestel conform wordt”, zegt woordvoerster Lucia Sanchez.

De oplossing is volgens Center Parcs geen zware klus. “We gaan de inworp op vraag van de inspecteurs terugbrengen van 1,2 euro naar 50 cent. Er komt een nieuwe gleuf en een nieuwe jeton. Dat klusje zal een weekje of zo in beslag nemen. Daarna zijn de toestellen weer ter beschikking en is deze zaak van de baan.”

Dat laatste hangt er nog maar van af, repliceert de woordvoerster van de Kansspelcommissie. “We maken het dossier over aan het parket in Hasselt dat uiteindelijk zal beslissen of er een vervolging komt wegens inbreuken op de wetgeving op kansspelen. Als het parket de zaak seponeert, komt het dossier terug naar de commissie en kunnen wij alsnog maatregelen nemen, als we dat nodig achten.”

De andere toestellen in de speelhal van Center Parcs blijven voorlopig wel toegankelijk voor het publiek. “Al worden ook die verder onderzocht”, klinkt het bij de Kansspelcommissie.