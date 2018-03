Gisteren wilden ze elkaar nog van de kaart vegen, nu reiken Trump en Kim Jong-un elkaar de hand. Vanwaar die plotse toenadering?

Nog maar enkele maanden geleden dreigden Donald Trump en Kim Jong Un – of “seniele gek” en “kleine raketman” zoals ze elkaar beschimpten – nog elkaars land van de kaart te vegen. Gisteren ging de Amerikaanse president tot ieders verbazing meteen in op een uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider om rond de tafel te zitten. Historisch, want het zou de eerste keer zijn dat een zittende president met Noord-Korea praat . “Maar door zo snel in te gaan op de uitnodiging is het eigenlijk al 1-0 voor Kim”, zegt Amerikakenner Frans Verhagen.

Vanwaar die plotse toenadering?

De toenadering tussen de VS en Noord-Korea is eigenlijk al enkele maanden aan de gang, ingezet door een dooi in de relaties tussen beide Korea’s. Dat bleek onder meer tijdens ...