Anderlecht bereidt Play-off 1 voor in eigen land (maar gaat niet naar het avonturenpark van Coucke in Durbuy)

Anderlecht bereidt Play-off 1 dan toch niet voor onder de Spaanse zon. Vier dagen voor het vertrek werd het trainingskamp in La Manga geannuleerd om organisatorische redenen. In de plaats daarvan trekt RSCA naar de Ardennen. Het avonturenpark van Marc Coucke in Durbuy werd geopperd, maar in principe gaat paars-wit op teambuilding naar Jupille.

“De zon zal ons fysiek en mentaal deugd doen”, zei Hein Vanhaezebrouck vorige week nog over de geplande vijfdaagse stage in La Manga. Na een bewogen regulier seizoen snakte Anderlecht naar een portie vitamine D, want ook “in maart kan het nog fel winter zijn in België.”

Paars-wit zal het volgende week nu toch moeten doen met druilerig weer in de Ardennen. “Om organisatorische redenen hebben we in laatste instantie beslist om toch in België te blijven”, aldus Vanhaezebrouck gisteren. “De exacte redenen blijven binnenskamers.”

Er komt wel wat kijken bij zo’n Spaanse stage. Een vliegtuig charteren, de spelersbus met materiaal heen en terug naar Spanje laten rijden, 25 spelers huisvesten in het vijfsterrenhotel. Dat kost ook wel wat, terwijl Anderlecht in januari al met de A- én B-ploeg in La Manga zat.

Bovendien beschikt nieuwe voorzitter Marc Coucke in Durbuy met twee avonturenparken en ook hotels en restaurants over de perfecte accommodatie voor een oefenkamp. “Of we naar Durbuy gaan? Dat kan”, stelde Vanhaezebrouck nog.

Al zou de voorkeur nu toch gaan naar drie à vier dagen Jupille, waar Hein in het verleden zomerse teambuildings organiseerde met AA Gent. Klimparcours, death ride, mountainbike, vlotten bouwen... “De Ardennen: ik ken het daar goed. Ik moet mijn spelers uit hun comfortzone trekken en dat lukt zelfs beter in de Ardennen dan in Spanje. Het belangrijkste doel blijft om de groep hechter te maken. Zodat ze het maximum geven voor elkaar”, aldus Vanhaezebrouck.

Zoals KVO?

In Spanje waren de media niet uitgenodigd en ook nu zal Anderlecht wellicht rust en afzondering prefereren. Marc Coucke, die zondag naar de wedstrijd tegen Antwerp komt kijken, is alvast gewonnen voor een PO1-stage in eigen land. Vorig seizoen trok zijn ex-club KV Oostende wel naar zijn park en hotel in Durbuy en waren zelfs de spelersvrouwen welkom de laatste dagen. Veel KVO’ers beschouwen die trip nog altijd als één van de betere stages uit hun carrière.