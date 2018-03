Onze reporter keert na vijf jaar terug naar Za’atari, het grootste vluchtelingenkamp van het Midden-Oosten

Het was een tentenkamp. Uit zijn voegen gebarsten, chaotisch. In 2013 bezocht ik Za’atari, het grootste vluchtelingenkamp van het Midden-Oosten. Dat is het nog steeds. Maar het tentendorp is een barakkenstad geworden, de chaos heeft plaatsgemaakt voor relatieve orde. En de verwachting om snel weer naar huis in Syrië te gaan, is veranderd in verre hoop om terug te keren. Ooit. Misschien.