Timing kan moeilijk slechter: Eupen-coach Makélélé in beeld als bondscoach Kameroen

Eupen-coach Claude Makelélé (45) is in beeld om bondscoach te worden van Kameroen. Volgens meerdere onafhankelijke bronnen zou de ex-speler van Real Madrid en Chelsea een serieuze kanshebber zijn om Hugo Broos op te volgen bij de ‘Ontembare Leeuwen’. Afgevaardigden van de Kameroense bond zouden deze week zelfs al in Eupen gesignaleerd zijn voor een gesprek met de Franse ex-wereldkampioen.

De timing van het nieuws komt hoogst ongelegen voor Eupen, twee dagen voor het allesbeslissende thuisduel tegen Moeskroen in de strijd om het behoud. Op de vraag naar zijn toekomstplannen in het geval van een degradatie hield Makelélé gisteren al een slag om de arm. “Ik lig hier onder contract (tot 2020, red.). Maar in voetbal weet je nooit wat er kan gebeuren.”

Of Makelélé zondag opnieuw een beroep zal doen op Mbaye Leye is hoogst twijfelachtig. De Senegalese ancien werd vorige week uit de selectie geweerd door Makelélé en lijkt uit de gratie te zijn gevallen bij de coach. “De zaak-Leye interesseert me niet. Ik denk alleen aan het belang van de ploeg. Of Leye terug in de kern zit voor Moeskroen? (droog) Hij komt in aanmerking. Net als de rest.” Het belooft een boeiend weekend te worden in Eupen...