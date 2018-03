COMMENTAAR. Roger Vanden Stock: every inch een gentleman

“Maar dat zijn maîtres-chanteurs!” Het was 1997. De eerste keer dat Roger Vanden Stock, toen 54 jaar, op de voorgrond trad als voorzitter van Anderlecht. Vlaams en Frans in één zin. Een echte Brusseleir. Een radiojournalist had hem gebeld met de vraag of hij het omkopersduo Jean Elst-René Van Aeken kende. “Afpersers!”, riep Vanden Stock live in de radio, daarmee noodgedwongen de zwartste pagina uit de geschiedenis van Anderlecht opendraaiend. Vader Constant had in 1984 de scheidsrechter voor Anderlecht-Nottingham ­Forest in de halve finale van de UEFA Cup omgekocht. Het omkopersdsuo had zijn vader jarenlang zwijggeld doen betalen. Met de komst van Roger als voorzitter stopte dat. Elst en Van Aeken stapten naar de pers.