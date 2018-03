Zo bereidde KV Mechelen zijn belangrijkste match sinds de vereffening

Club Brugge? Anderlecht? Het zal wel. Dit weekend draait het vooral om KV Mechelen. Dertig jaar na de zege in Europacup II dreigt de fiere traditieclub te degraderen. Een week lang nestelden we ons in het spoor van Malinwa. Niet omdat we van druk en stress houden, wel omdat er zó veel op het spel staat. “Het is om mottig van te worden.”

ZONDAG: Dromen van Lambrechts

De spelers arriveren op de club met een fikse kater. Niet na een wild feestje in de Carré, wel na de nederlaag in Sclessin. In hun dromen werden ze geterroriseerd door Freddy ...