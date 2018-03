Roger Vanden Stock zwaait af als voorzitter van Anderlecht: “Het gaat alleen nog over geld, verschrikkelijk”

Morgen neemt Roger Vanden Stock (75) afscheid als voorzitter van Anderlecht. En komt er een einde aan 21 roemruchte jaren van succes en roem, maar ook spot. Vanden Stock deed nooit enige moeite om populair te zijn, maar geen enkele andere voorzitter in eerste klasse zou bij zijn afscheid zo veel losmaken als hij. “Tien titels in 21 seizoenen en elk jaar Europees spelen. Ik heb iets bereikt dat weinigen nog kunnen bereiken.”

De knik is minder heftig dan we van hem gewoon zijn. Hij wil brommen als hij ons, geduldig wachtend in de ontvangstruimte, ziet opduiken. “Hallo”, meer niet. Op Anderlecht leeft het idee dat de club tijdens ...