Procedureslag overschaduwt titelmatch van vanavond in Proximus League: krijgt Beerschot Wilrijk straks gelijk?

Maes kreeg vorige week rood in de heenwedstrijd. Of hij vanavond mag spelen, is nog niet duidelijk. Foto: Isosport

De finale van de Proximus League tussen Beerschot Wilrijk en Cercle Brugge lijkt uit te draaien op een procedureslag. Inzet is de schorsing van Alexander Maes. De middenvelder van Beerschot Wilrijk moet vandaag uitzonderlijk voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verschijnen.

Het is ongezien in het Bel­gische voetbal. Vandaag strijden Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk om promotie in een rechtstreeks duel, maar één speler van Beerschot Wilrijk weet pas in de loop van de dag of hij mag meespelen. Want deze voormiddag om 9.30 uur moet Alexander Maes voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verschijnen. En als die beslist dat een schorsing op zijn plaats is, mist Maes de wedstrijd van vanavond. Maar Beerschot Wilrijk zal proberen om Maes alsnog op het veld te krijgen omdat het betwist dat de zitting van vandaag rechtsgeldig is.

De middenvelder kreeg vorige zondag in de heenwedstrijd van de promotiefinale een rode kaart voor een charge op ­Johanna Omolo van Cercle Brugge. Maandag werd er een schorsing van twee speeldagen geëist voor Maes, maar die schorsing werd door de Geschillencommissie op dinsdag omgezet in één speeldag effectief en één voorwaardelijk. “Maar dan komen we bij het eerste punt van discussie”, vertelt Walter Damen, bestuurslid van Beerschot Wilrijk. “Normaal moest de KBVB ons op dinsdag voor 18 uur officieel in kennis stellen van de schorsing. Maar dat is pas op woensdagochtend gebeurd. Het bondsreglement vertelt dat wij tot twee dagen nadat een schorsing is bekendgemaakt de tijd hebben om in beroep te gaan. Dus hebben wij beslist om pas op vrijdag in beroep te gaan. En aangezien er alleen op dinsdag en vrijdag zittingen zijn om schorsingen te behandelen, kan de zaak daardoor pas volgende dinsdag behandeld worden. En dus kan Alexander Maes gewoon spelen.”

Onder voorbehoud

Maar daar ging Cercle Brugge niet mee akkoord. De vereniging komt tussenbeide in de zaak. “Cercle Brugge is uitermate teleurgesteld in de wijze waarop KFCO Beerschot Wilrijk de uitvoering van de schorsing van speler Alexander Maes tracht te verhinderen. Om het goede verloop van het dossier te vrijwaren heeft de Vereniging beslist om tussen te komen teneinde haar rechten te vrijwaren”, laat de club in een korte reactie weten.

De KBVB besliste intussen om de zitting op zaterdag te houden. Volgens Pierre Cornez van de Belgische voetbalbond roept de eerste voorzitter van de ­Geschillencommisie Hoger Beroep “uitzonderlijke omstandigheden” in om de zitting vanochtend te houden.

“Wij spelen in elk geval onder voorbehoud”, zegt Walter ­Damen van Beerschot Wilrijk.