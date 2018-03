Goed nieuws voor Manchester United: Fellaini is weer fit en zit in de selectie

Marouane Fellaini is één week sneller dan verwacht opnieuw fit bij Manchester United. Een revalidatie van vijf ­weken volstond om een operatie en een scheurtje in de meniscus te laten helen. Reden genoeg voor United-manager José Mourinho om Big ­Fella op te nemen in zijn selectie voor het ­cruciale duel om de Champions League-plaatsen ­tegen Liverpool. Een krijger extra op het middenveld kan het verschil maken in de hate game, ­zoals de klassieker in België wordt genoemd.

De snelle terugkeer van Fellaini is een opsteker voor bondscoach Roberto Martinez. Indien de middenvelder minuten maakt, kan hij hem opnemen in zijn selectie voor de oefenwedstrijd tegen Saudi-Arabië. ­Tegelijk kijkt hij ook uit naar de andere wedstrijden van het Premier ­League-weekend. Het zou best kunnen dat ook Christian Kabasele (hamstring) en Nacer Chadli (dij) hun terugkeer ­vieren na een weken­lange afwezigheid.

Bondscoach Martinez maakte de afspraak met de clubs dat Duivels alleen maar spelen voor België als ze dat eerst voor hun club hebben gedaan. Als alles goed gaat, is Steven Defour straks de enige speler uit de vorige selectie die nog geblesseerd is. Revaliderend van een ingreep aan het kraakbeen van de knie kreeg Defour de bevestiging dat het WK een bijna onmogelijke opgave wordt. Te snel terugkeren zou het verdere verloop van zijn carrière zelfs in gevaar kunnen brengen.

Fellaini start in de topper tegen Liverpool op de bank. Romelu Lukaku staat uiteraard in de basis.