Voor Faris Haroun is 11 maart de mooiste dag uit zijn leven: vaderschap, promotie… en vandaag ook Play-off 1?

Zondag is het exact een jaar geleden dat Antwerp de titel pakte in de Proximus League. Maar 11 maart 2017 was ook de meest bewogen dag in het leven van Faris Haroun (32) en zijn Australische vriendin Katie Sinclair (27). Want amper een uur voor de wedstrijd werd hun zoon Zayd geboren. Wij gingen een jaar later op bezoek bij het jonge gezin, met een bal en een Antwerp-mascotte voor de jarige.